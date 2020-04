Afficher les options de partage

Bibliothèques et librairies ont fermé leurs portes jusqu’à nouvel ordre ; vous êtes lecteur occasionnel, petit ou grand lecteur, le numérique vous apparaît soudain comme une porte d’accès vers la lecture, que peut-être vous n’aviez jamais expérimentée jusqu’à aujourd’hui. Cet article est alors pour vous. Nous avons ici recensé de multiples propositions, pour tous les âges et pour tous les goûts.

N’hésitez pas à nous aider à compléter ces listes en nous écrivant à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Mise à jour du 17 avril 2020

Spécial confinement :

En cette période de confinement, de nombreuses initiatives sont prises par des éditeurs, des diffuseurs, des libraires, en un mot des acteurs du livre, pour vous donner accès à des e-books. Nous en avons recensé ici un grand nombre. La liste n’est pas exhaustive, simplement indicative. Mais libres à vous de la compléter…

Chez Scribd : ouverture des accès pendant 1 mois :

https://fr.scribd.com/readfree

A la FNAC : mise en ligne de 500 livres au format numérique, gratuitement :

https://bit.ly/2UDeTuv

Chez Rageot éditeur : pour vos ados 1 titre par jour à disposition sur Net Galley :

https://www.netgalley.fr

Aux éditions Didier Jeunesse : des contes pour les plus petits :

https://didier-jeunesse.com/

Chez Audiolib : des livres à télécharger :

https://www.audiolib.fr

Pour les « tintinophiles » : Les Cigares du pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 boules de cristal et le Temple du soleil. Avec les comédiens de la Comédie française.

les aventures de Tintin en podcast sur France culture

Sur l’offre d’1 mois de BD par Iznéo :

https://www.izneo.com/fr/

Sur le site “Confinement lecture”:

https://covid19.confinementlecture.com

Sur l’offre du Furet du Nord :

https://www.furet.com/ebooks-gratuits

Sur 3 livres CD (Vigneault) offerts :

https://www.livreshebdo.fr/article/la-montagne-secrete-offre-trois-livres-audio-de-gilles-vigneault

Sur l'éditeur les liens qui libèrent :

https://bit.ly/3dy8c5w

La Ligue de l'imaginaire, le festival Lisle noir et Cultura proposent chaque jour de lire (ou relire) "La nouvelle du lendemain". Un auteur de roman noir y livre sa version "du jour d'après le confinement.

https://www.cultura.com/boutiques/comment-s-occuper-a-la-maison/la-nouvelle-du-lendemain.html

Sur le site d 'Europe 1, L'émission littéraire d'Europe 1, "La voix est livre", le présentateur propose une sélection de livres.

https://www.europe1.fr/emissions/la-voix-est-livre/nicolas-carreau-avec-colombe-schneck-3958562

Chez l'éditeur La Découverte : des conseils de lecture, pour inviter les lecteurs à s'occuper et à réfléchir à cette période exceptionnelle pendant le confinement.

https://www.livreshebdo.fr/article/la-decouverte-selectionne-des-conseils-de-lecture

Chez Les éditions Le Seuil : proposent chaque jour un livre gratuit, tiré de leur catalogue : des romans, des essais, des contes, des auteurs connus ou des pépites.

https://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour

La librairie Saphira : offre en libre téléchargement des dizaines de livres (ebooks, pdf) en sociologie, spiritualité, histoire, culture et science.

https://www.editions-saphira.com/categorie-produit/ebooks-gratuits/

E-books en tous temps :

L’occasion de remettre à l’honneur une liste de sites gratuits qui, en tous temps, vous permettent d’avoir accès à des livres numériques.

Google books

Ce site permet la consultation ou le téléchargement d’ouvrages libres de droits en ligne ou sur appareil mobile afin de constituer des collections personnelles. Il est doté d’un outil de recherche intra-texte et d'un outil de lecture à voix haute pour les malentendants.

Gallica

Retrouvez les collections numérisées de la BNF, ainsi qu'une collection de livres téléchargeables.Elle regroupe des livres numérisés, des cartulaires, des revues, des photos et une collection d'enluminures, soit plus d'un million de références.

Project Gutenberg

Une bibliothèque de versions électroniques libres de livres physiquement existants. Les textes fournis sont essentiellement du domaine public, le projet Gutenberg annonce proposer plus de36 000 livres dans sa collection.

In libro veritas

Ce site vous permet de lire, télécharger et publier gratuitement vos œuvres et ebooks en ligne. Des milliers d'œuvres du domaine public et d'auteurs contemporains à lire directement sur notre site ou à télécharger en ebook (PDF et ePub) sur votre ordinateur.

La bibliothèque numérique mondiale

Lancée par l'UNESCO et la Bibliothèque du Congrès américain, elle compte 1 300 documents. Son principal atout est le multilinguisme, et la mise en avant des « documents fondamentaux », tels que l'original de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Constitution des États-Unis . Les plus anciens sont des peintures rupestres africaines, vieilles de plus de 8 000 ans.

Nos livres

Le catalogue nos livres recense les livres électroniques du domaine public français, disponibles gratuitement et qui ont un minimum de qualité sur les catalogues de la Bibliothèque électronique du Québec (BEQ), Bibliothèque numérique romande (BNR), Bibliothèque Russe et Slave (BRS), Ebooks Libres et Gratuits (ELG), ÉFÉLÉ, Gallica, La bibliothèque de Gloubik, Projet Gutenberg (livres en français), Rousseau Online et Mobile Read - roger64 (Juillet 2013).

Framabook

Initié en mai 2006, Framabook est le nom donné au projet de collection de livres libres édités par Framasoft Basée sur une méthode de travail collaborative entre l’auteur et des bénévoles de l’association, la collection dispose d’un comité de lecture et d’un comité éditorial. Elle propose des manuels, des essais et même des bandes dessinées et des romans en lien avec le logiciel libre ou la culture libre. Le choix des licences qui les accompagnent les inscrit dans la culture libre et la participation aux biens communs.